The 9to5Linux Weekly Roundup for June 8th, 2025, brings news about Ubuntu Touch OTA-9, VirtualBox 7.1.10, Rocky Linux 9.6, Raspberry Pi Imager 1.9.4, fwupd 2.0.11, Wireshark 4.4.7, KDE Gear 25.04.2, LibreOffice 25.2.4, Linux 6.16 RC, and more.